الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسي وعلي جبر

قرر الجهاز الإداري في نادي الزمالك إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق وعلي جبر المدافع بعد مباراة النجم الساحلي التي فاز فيها الفريق الأبيض 3-0.

وفشل الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية بفارق هدف وحيد عن المطلوب بعد خسارة الذهاب 5-1.

وعلم FilGoal.com من مصدر في الزمالك رفض ذكر اسمه أن علي جبر وباسم مرسي تعرضا للإيقاف.

وبحسب المصدر فإن باسم مرسي تمت إحالته للشؤون القانونية يوم الأحد للتحقيق معه.

وكان مرتضى منصور قد هاجم باسم مرسي بعدما رفض المهاجم -بحسب تصريحات الرئيس- اتباع تعليمات الإدارة بعدم التجاوب مع الأولتراس والوقوف على سور النادي.

وأكد مرتضى منصور إيقاف الثنائي في تصريحات تليفزيونية.

وقال مرتضى منصور: "وصلني تقرير من الأمن الوطني يحمل اسم باسم مرسي أنه تواصل مع الأولتراس وهناك تجاوبات بينهما. وحذرت إسماعيل يوسف من حدوث ذلك وقد حدث".

وأضاف "اللاعب موقوف".