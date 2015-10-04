بالفيديو - مرتضى وباسم مرسي .. 5 مشاهد نارية تختتم ليلة الزمالك

تصريحات تليفزيونية من باسم مرسي مهاجم الزمالك.. ليرد عليه مرتضى منصور رئيس النادي بهجوم ناري يتبعها قرار بإيقافه هو وعلي جبر مدافع الفريق. كل هذا بعد ساعات قليلة من ثلاثية سكنت شباك النجم بنصف نهائي الكونفدرالية.

ولعب باسم مرسي مهاجم الزمالك المباراة كاملة بينما علي جبر تعرض لطرد مبكر عقب خمس دقائق فقط.

وقرر الزمالك إيقاف باسم مرسي وعلي جبر والتحقيق مع الأول في الشؤون القانونية بالنادي.

ويستعرض FilGoal.com المشاهد كما حدثت في الترتيب الزمني.

البداية

توجه مرتضى منصور للاعبي الزمالك في غرفة خلع الملابس وشكرهم على الأداء وطالبهم بنسيان ما حدث في المباراة.

ورصدت كاميرا FilGoal.com حوار مرتضى للاعبي فريقه والتي قال من ضمنها: "علي جبر سيعاقب عقاب شديد جدا لأنه لاعب دولي وحذرناه من الاستفزازات".

المشهد الأول

خزّن مرتضى منصور أزمة باسم مرسي مهاجم الفريق في تونس بسبب رغبته في حضور الأولتراس للمباراة وتحية الجمهور في المطار إلا أنه استجاب لقرار مدير الكرة إسماعيل يوسف بعدم التجاوب معهم.

ثم صرّح باسم مرسي عبر قناة (LTC) قائلا: "علي جبر ليس عليه أي خطأ نحن نسانده وندعمه.. وليس عليه أي ذنب ونحن في ظهره في أي شيء".

وأضاف "تعرضنا لظلم تحكيمي ولا يمكن أن يُطرد لاعب في أول خمس دقائق ولاعب النجم بالغ فيما حدث".

"علي جبر من ضمن أسباب تتويجنا بالدوري والكأس لنادي الزمالك.. كلنا معك وكل اللاعبين يعلمون قيمتك".

وتابع "أنتظر عرضا أوروبيا قويا.. وأعتقد أنني قدمت ما عليّ مع الزمالك وقد يكون الرحيل في يناير المقبل إن شاء الله".

وأضاف "ألعب في الزمالك من أجل الجمهور وليس لأي شخص مهما كان اسمه".

المشهد الثاني

مرتضى منصور يهاجم باسم مرسي قائلا: "من أنت يا ولد.. هل أنت بلطجي؟ تفتعل مشكلة مع الأولتراس في تونس وتكررها بوقوفك على السور".

وأضاف "وصلني تقريرا من الأمن الوطني يفيد بتواصل باسم مرسي مع الأولتراس. وحذرت إسماعيل يوسف أن يحدث هذا وقد حدث.. إذن فاللاعب موقوف وعلي جبر موقوف".

وواصل هجومه "أنت لاعب مغمور ونحن من صنعناك.. كنت تحصل على ملاليم والآن ملايين وسأعيدك مرة أخرى كما كنت، أنت تلعب في مؤسسة محترمة ومراكز القوى لن أسمح بوجودها".

المشهد الثالث

باسم مرسي يوضح تصريحاته بأنه يحترم مرتضى منصور ولن يستطيع أحد أن يفسد العلاقة بينهما.

وقال باسم مرسي: "ما قلته عن علي جبر هو مجرد وقوف بجوار صديقنا في الملعب لأنه يبكي كثيرا في غرفة خلع الملابس ويحتاج لمن يسانده.. أحترم الإدارة كلها ولا أقصد أي إساءة والمستشار يعلم علاقتي به جيدا".

وأضاف "لم يخرج مني أي إساءة لرئيس النادي وعلاقتي ممتازة به ولا توجد أدنى مشكلة معه".

المشهد الرابع

باسم مرسي ينفجر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram) ويؤكد رحيله عن الزمالك.

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