أحمد دويدار يعقب على أزمة باسم ومرتضى

عقب أحمد دويدار مدافع الزمالك على الخلاف الذي نشب بين باسم مرسي مهاجم الفريق ومرتضى منصور رئيس النادي عقب مباراة النجم الساحلي.

وفاز الزمالك 3-0 على النجم وفصله هدفا واحدا عن التأهل لنهائي الكونفدرالية في مواجهة الفريقين بنصف النهائي وشارك أحمد دويدار في المباراة كاملة.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر قناة LTC: "باسم مرسي يحترم مرتضى منصور جدا ويحبه حب غير طبيعي. ولا يقدر أحد على التعديل على المستشار. ليس خوفا لكن احتراما لأب لنا يعمل ونرى عمله".

وأضاف "ما حدث سوء تفاهم وباسم مرسي كان أمله فقط أن تمتلأ المدرجات بالجمهور ليس أكثر. وهو يحترمه مثلنا جميعا".

وتابع دويدار "أيضا مرتضى شخص يحب النادي وكنت سعيد جدا جدا بالحضور الجماهيري وعندما ألمح المقصورة أثناء المباراة أشعر أن الرجل يرغب في اللعب بقدميه معنا".

وأتم "أؤكد على أن باسم مرسي يحترم ويقدر المستشار مرتضى منصور ولا يقصد أي إساءة. ولابد من احتواء الأمور تماما لأن القادم أصعب".