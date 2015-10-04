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باسم مرسي: تعرضت للإهانات بسبب ' الكرة للجمهور ' .. شكرا للزمالك حان وقت الرحيل

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باسم مرسي: تعرضت للإهانات بسبب ' الكرة للجمهور ' .. شكرا للزمالك حان وقت الرحيل باسم مرسي: تعرضت للإهانات بسبب ' الكرة للجمهور ' .. شكرا للزمالك حان وقت الرحيل

"هل كل هذا بسبب أنني قلت الكرة للجمهور؟" هكذا اختتم باسم مرسي مهاجم الزمالك رده حول هجوم مرتضى منصور رئيس النادي على اللاعب.

وكتب باسم مرسي ردا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram) بعد هجوم مرتضى منصور عليه.

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وكان مرتضى قد قال إنه يصله تقارير من الأمن الوطني ضد لاعبيه باسم مرسي وعمر جابر بسبب التواصل مع الأولتراس.

والتالي على لسان باسم مرسي عبر حسابه الشخصي..

"شرف لي أنني كنت في يوم من الأيام داخل قلعة كبيرة بحجم نادي الزمالك ولم أتخاذل يوما ولم أقصر في تأدية واجبي تجاه هذا الكيان. قضيت موسم ونصف من أجمل أيامي مع مجلس إدارة ولاعبين محترمين وجهاز فني على أعلى مستوى.

"لم أشعر بوجود جمهور هذا الكيان وقمت من قبل برسالة للجمهور بأنني مستعد أن أقبل رأس فرد فرد من كبيرهم لأصغرهم واستجاب لي الجمهور الذي يطلقون عليه الإرهاب وتنازلوا عن كل شيء من أجل الكيان.

"قمت بمد اليد وكنت طرف في الصلح بين الطرفين. كل هذا ليس بسبب أغراض شخصية بل من أجل نادي الزمالك لأن الكرة تلعب من أجلهم وليس من أجل أفراد.

"موسم ونصف حققت أنا وزملائي البطولة الغالية التي غابت عن النادي لمدة 10 سنوات وحققنا ثنائية غابت 27 عاما وصعدنا لنصف نهائي الكونفدرالية. كان طموحي مع هذا النادي الذي أعشقه منذ الصغر أكبر من هذا بكثير.

"لكن عندما يصل الوضع للإهانة لي ولأهلي وإنكار ما قدمته طوال الموسم من ولاء للنادي وضغوطات من أجل إعادة نادي الزمالك لمرتبته الطبيعية فأعتقد أن هذا أنسب وقت لتحقيق حلم حياتي وهو الاحتراف.

"بعد أن شعرت أنني لاعب مغمور وليس لي دور في النادي كما أكد البعض وقام بإهانتي شخصيا وإهانات لأهلي. كل هذا لأنني قلت الكرة للجمهرو".

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