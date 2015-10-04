الشرقية تستعد لتشييع جثمان الضابط الشهيد برصاص الإرهابيين فى العريش

تستعد قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان النقيب محمد بهنساوى الذى استشهد مساء السبت، بعدة طلقات نارية من قبل إرهابيين أثناء خروجه من المسجد، واتشحت القرية بالسواد الشديد حزنا على فقدان شهيد الشرطة وتجمع عدد كبير من أهالى القرية بالمدخل الرئيسى.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن ملثمين يستقلان تاكسى قاما بإطلاق النيران بشكل مكثف على نقيب الشرطة محمد بهنساوى من قوة شرطة النجدة بقسم ثالث العريش أثناء خروجه من صلاة العشاء بمسجد بكرم أبو نجيلا دائرة قسم ثالث العريش، ولاذا بالفرار.

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