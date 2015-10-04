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بالفيديو.. دنيا مسعود تغنى "بتنادينى تانى ليه".. وتؤكد: تركت مصر قبل أزمة "التاتو"

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بالفيديو.. دنيا مسعود تغنى "بتنادينى تانى ليه".. وتؤكد: تركت مصر قبل أزمة "التاتو" بالفيديو.. دنيا مسعود تغنى "بتنادينى تانى ليه".. وتؤكد: تركت مصر قبل أزمة "التاتو"
أدت المطربة الشابة دنيا مسعود، عدة أغانى إلى جانب بعض المواويل كان أبرزها أغنية "بتنادينى تانى ليه"، خلال حوار مسجل لها من فرنسا، ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، وتابعت قائلة: "أول أغنية اتشعلقت بيها هى نعناع الجنينة عام 98".

ولفتت دنيا مسعود إلى أنها تركت قبل موجة الغضب التى طالتها على خلفية "تاتو" رسم على جسدها، وتابع "أنا رفضت الرد على الاتهامات..المجتمعات تتراجع عندما تنغلق على نفسها وتصبح مملة".

دنيا مسعود تتألق باغنية "تعالى تعالى" فى "آخر النهار"

دنيا مسعود: لم أدرس الفن مطلقاً وتعلمت ممن عملت معهم

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مصر 365

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