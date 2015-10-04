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بالفيديو..نائب أردنى ومرافقيه يعتدون على عامل مصرى بالضرب المبرح بالعقبة

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بالفيديو..نائب أردنى ومرافقيه يعتدون على عامل مصرى بالضرب المبرح بالعقبة بالفيديو..نائب أردنى ومرافقيه يعتدون على عامل مصرى بالضرب المبرح بالعقبة
تعرض عامل مصرى للاعتداء بمطعم في العقبة على يد النائب فى البرلمان الأردنى زيد الشوابكة وعدد من مرافقيه، وكان النائب يوبخ العامل المصرى قبل أن يعتدى مرافقيه بالضرب المبرح على العامل داخل المطعم الذى يعمل فيه.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية أن نائبا كان برفقة أشقائه اعتدوا على عامل مصرى بالضرب المبرح فى أحد المطاعم بمدينة العقبة الخميس الماضى.

من جهته علق مصدر أمنى أردنى على الحادثة بالقول "ورد للمركز الأمنى فى مدينة العقبة شكوى من قبل عامل، يدعى فيها أن أحد الأشخاص قام بضربه وأبلغه أثناء الاعتداء عليه أنه شقيق نائب".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى استهجاناً واسعاً لتصرف مرافقى النائب حيث تمت الحادثة دون أن يردع المجموعة التى كانت برفقته عن فعلتهم.

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