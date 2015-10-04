دربي_مدريد - أوبلاك: لا يوجد مرشح للفوز.. سنفعل كل ما لدينا للفوز على الريال

(إفي): قال حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، السلوفيني يان أوبلاك اليوم إن فريقه سيبذل كل ما في وسعه من أجل الفوز على غريمه ريال مدريد غدا الأحد في دربي العاصمة بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال أوبلاك في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "نحن في حالة جيدة، مواجهة بنفيكا كانت صعبة لأننا لعبنا جيدا ولاحت لنا فرصا واهتز مرمانا مرتين، لقد نسينا الأمر، أمامنا الآن مباراة هامة ونفكر بها فقط".

وبخصوص إذا ما كانت هناك حالة قلق في الفريق عقب تلقي هزيمتين متتاليتين من فياريال في الليجا وبنفيكا في دوري الأبطال، رد "لا نشعر بالقلق، لأن هذه هي كرة القدم، تفوز في مباراتين وربما خمسة أو عشرة ولكنك في النهاية يجب أن تخسر".

وتابع أوبلاك "أمام فياريال لعبنا خارج ملعبنا ضد فريق قوي يتصدر الآن الليجا وبنفيكا أيضا فريق صلب ويلعب جيدا، ولكننا خسرنا بسبب سوء الحظ".

وبخصوص الدربي قال "سنستعد للمباراة جيدا وبعدها سنلعب وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز، ولكن لا يمكنك أن تعرف كيف سيكون شكل المباراة إلا حينما تبدأ".

وتابع الحارس السلوفيني "ريال مدريد فريق عظيم وبه لاعبين كبار، إنه قوي ويلعب جيدا جدا ولا تهتز شباكه كثيرا، ولكن نحن نلعب دائما من أجل الفوز ونعرف أيضا أن الأمور لن تكون سهلة أمام أي خصم".

واعتبر أوبلاك أن "ما سيحسم الدربي سيكون تفاصيل صغيرة للغاية، سنحاول استغلال الفرص والتسجيل والحفاظ على نظافة الشباك".

وبخصوص الثلاثي الهجومي لريال مدريد المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل أجاب "كلهم نجوم ولكن الأمر لا يقتصر عليهم فقط، لكن في الدربي لا يوجد مرشح للفوز".