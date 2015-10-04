مؤتمر جماهيرى لعميد شرطة سابق مرشح لانتخابات البرلمان بأسوان

عقد العميد محمد فراج، مرشح فردى عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، أولى مؤتمراته الجماهيرية، لانتخابات مجلس النواب القادم 2015 بمحافظة أسوان.

وتناول المؤتمر الجماهيرى، الذى عقد بشارع المعبد بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، عرض للبرنامج الانتخابى لعميد الشرطة السابق، وسط حضور المئات من مؤيديه، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات مؤيدة له.

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