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مؤسس "آسف يا ريس": سفارة مصر بلندن ترفض استخراج شهادة ميلاد لحفيد مبارك

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مؤسس "آسف يا ريس": سفارة مصر بلندن ترفض استخراج شهادة ميلاد لحفيد مبارك مؤسس "آسف يا ريس": سفارة مصر بلندن ترفض استخراج شهادة ميلاد لحفيد مبارك
قال كريم حسين، مؤسس صفحة "آسف يا ريس" المؤيدة للرئيس الأسبق مبارك، إن السفارة المصرية فى بريطانيا ترفض إصدار أوراق لاستخراج شهادة ميلاد لحفيد الرئيس الأسبق من نجله جمال مبارك.

وأضاف كريم حسين، فى بيان له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الإجراء المتبع استخراج شهادات الميلاد فيه بلندن أن يحضر الأب أو الجد "اى جمال أو والده الرئيس الأسبق مبارك"، لكن الاثنين ممنوعان من السفر، مشيرا إلى أن حفيد مبارك فى نظر السلطات البريطانية لا يوجد معه أى أوراق رسمية، موضحا أن السفارة المصرية فى لندن تتعنت فى استخراج شهادة ميلاد باسم أمه.

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