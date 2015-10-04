أرامكو تنجز خطوات متقدمة في أعمال التشييد والبناء لمشروع «بترورابغ 2»

أنجزت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) خطوات متقدمة في أعمال التشييد والبناء لمشروع المرحلة الثانية (بترورابغ2) الضخم دون معوقات حتى الآن رغم مواجهة تحديات جمة حيث يمثل المشروع أضخم مشاريع أرامكو التوسعية في انتاج المواد البترولية المكررة والعطريات والبتروكيماويات ويشمل توسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة 30 مليون قدم مكعبة إضافية وبناء مجمع لمعالجة النافثا والعطريات يتم من خلاله معالجة أكثر من 2.7 مليون طن سنويا من النافثا وبتكلفة تقدر بنحو 32 مليار ريال ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال عام 2016م.

وقال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو السعودية، السيد وارن وايلدر بأن وتيرة العمل تتقدم في بترورابغ2 بصورة جيدة تثير الإعجاب، من حيث الحجم والنطاق، ورغم أنه قد تظل هناك بعض التحديات، إلا أنني معجب بالأسلوب الذي تواجه به بترورابغ هذه التحديات دون كلل، ويخالجني الآن شعور قوي بأن هذا المشروع على موعد مع قصة نجاح كبيرة قريبًا. وأضاف قائلًا للموظفين في موقع أعمل تشيد المشروع في زيارة تفقدية قام بها مؤخراً إن الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية تقدّر الأداء والمجهود الذي تبذلونه في بترورابغ.

وأكد وايلدر أن استراتيجية الشركة تسير على الطريق الصحيح، وأثنى على روح الفريق لتحقيق كامل إمكانات بترورابغ كمصفاة للوقود وشركة مصنعة للمنتجات الكيميائية. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق تعتمد على عدد من معامل التكرير الأخرى والمرافق الكيميائية في جميع أنحاء المملكة، مثل المشروعين العاملين في الجبيل الصناعية (ساتورب)، و(صدارة)، والأخير سيبدأ إنتاجها في وقت لاحق من هذه السنة في الجبيل وفي ينبع (ياسرف).

والتقى وايلدر عددًا من الموظفين الشباب الواعدين في أرامكو السعودية ممن يقضون فترة برنامج التطوير المهني في بترورابغ لكسب الخبرة التي تعزز طموحاتهم المهنية وأهدافهم التطويرية، وليسهموا في الرؤية الاستراتيجية للشركة لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات.

ونوه بضخامة مشروع بترورابغ2 الذي يتخصص بإنتاج مشتقات عالية من ناحية الطلب والقيمة المضافة حيث يضم المشروع عدة مصانع تحويلية لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد البتروكيماوية الجديدة في المنطقة تتضمن مطاط الإثيلين بروبيلين، والبولي أوليفين الحراري البلاستيكي، وميتاكريليت الميثيل، والمونومر، وميتاكريليت البولي ميثيل، وخلات الفينيل منخفض الكثافة من البولي إيثيلين، والإثيلين، والبرازايلين، والبنزين، والكيومين، والفينول بطاقة 275 ألف طن متري سنويا، والاأسيتون بطاقة 160 ألف طن متري سنوياً.

وتضيف بترورابغ2 قوة لمشروع بترورابغ 1 البالغة حجم استثماراتها 40 مليار ريال الذي قد تجاوز بدور العديد من الصعوبات في أعمال التشييد والإنتاج بطاقاته الإنتاجية الهائلة التي تقارب 17.175 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية وتشمل غاز البترول المسال، والنافثا، والبنزين، ووقود الطائرات، والديزل، ووزيت الوقود، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للشق البتروكيماوي 2.4 مليون طن سنويا.

ومن المؤمل أن تدعم شركة بترورابغ استراتيجيات حكومة المملكة التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية حيث يجاور مجمعها مجمع رابغ للصناعات التحويلية وتقنيات البلاستيك وتضم عشرات المصانع التحويلية التي يعتمد إنتاجها على المواد الاساسية التي توفرها شركة بترورابغ، وتبلغ مساحة المجمّع 2.4 مليون متر مربع، وتنقسم المساحة المخصصة للتأجير إلى عدة قطع أراضٍ صناعيّة مساحة القطعة الواحدة 5.000 متر مربع، مع إمكانيّة تعديل مساحات القطع حسب احتياجات المستثمرين.

ويتطلع المستثمرون المحليون والأجنبيون أن ثمن المشروع أثمن عوائد لاستثماراتهم المؤملة في وقت اشتد التنافس بين المستثمرين العالميين لإقامة صناعات في المجمع وجلب خبراتها وتقنياتِ الحديثة إلى المملكة في مجال صناعات البتروكيماويّات التحويلية الثنائية والمتقدمة. ويتميز المجمع بأنه تجمع صناعيّ متكامل، حيث يعد أحد المفاهيم الأساسية فيه هو تحقيق الحدَّ الأقصى من الكفاءات والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير عن طريقِ التكامل الرأسي بين عملياتِ توريد المواد الخام من بترورابغ ومختلف مراحل التصنيع، مع التكامل الأفقي للصناعات التحويلية المختلفة.