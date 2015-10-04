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الجبورى يبحث مع العبادى سير عمليات تحرير العراق من داعش

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الجبورى يبحث مع العبادى سير عمليات تحرير العراق من داعش الجبورى يبحث مع العبادى سير عمليات تحرير العراق من داعش
بحث رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى فى مكتبه ببغداد مساء السبت مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية التى يواجهها العراق، والعمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار وبيجى بصلاح الدين والاستعدادات الجارية لبدء عملية تحرير الموصل.

كما ناقشا ملف التشريعات الأساسية ودور مجلسى النواب والوزراء فى عملية إقرارها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضرورة استكمال وتطبيق الاصلاحات وكافحة اساد بما يتناسب ومصالح الشعب العراقى.

والتقى الجبورى أيضا وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، حيث بحثا سير العمليات العسكرية على جبهات القتال مع داعش، والتقدم الذى تحرزه القوات العراقية، وسبل مواصلة تعزيز القدرات العسكرية للجيش فى مواجهة عصابات الإرهاب.

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