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بالصور..إصابة عشرات الفلسطينيين باشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

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بالصور..إصابة عشرات الفلسطينيين باشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية بالصور..إصابة عشرات الفلسطينيين باشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
أصيب عشرة فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال عملية توغل فى نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فى إطار بحثه المستمر عن المسئولين عن مقتل مستوطنين اثنين الخميس، بحسب مصادر طبية وفى الشرطة الفلسطينية.

وأفاد المصادر، أن مواجهات اندلعت إثر احتجاج فلسطينيين على التوغل وقام شابان برشق جيش الاحتلال بالحجارة، ورد الجيش بإطلاق رصاص مطاطى وقنابل مسيلة للدموع ورصاص حى، وتواصلت المواجهات بعد انتهاء التوغل.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطينى إلى "إصابة عشرة أشخاص بجروح جراء رصاص أطلق على الساقين و البطن" بينما "أصيب أربعة آخرون بجروح بعد تعرضهم للضرب".

واندلعت المواجهات عندما "اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين فى عربات عسكرية، حى الضاحية شرق نابلس، بالقرب من مكان الهجوم الذى قتل فيه مستوطنان مساء الخميس بحسب الشرطة الفلسطينية.

وتابعت الشرطة الفلسطينية، أن "ثمانية أشخاص أوقفوا وأن الجيش الإسرائيلى دهم منازل عنوة والحق أضرارا فيها".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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