سفير روسيا بالاتحاد الأوروبى: غاراتنا لا تستهدف المعارضة السورية المعتدلة

قال فلاديمير تشيزوف، سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبى، إن بلاده لا تستهدف "ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة" على حد تعبيره فى الغارات التى ينفذها سلاح الجو الروسى فى سوريا.

وأضاف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، فى مقابلة مع CNN،: "ما يستهدفه سلاح الجو الروسى هو داعش والجماعات والتشكيلات المتصلة بالإضافة إلى جبهة النصرة من بين جماعات أخرى، ولكن ليس ما يسمى بالمعارضة المعتدلة."

وردا على سؤال حول المعلومات التي تفيد بشأن الغارات الروسية استهدفت معاقل للمعارضة السورية المعتدلة، قال السفير: "إذا كانت هذه التقارير والمعلومات يمكن إثباتها من قبل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية فإن لديهم قنوات الاتصال مع الجمهورية الروسية بما فى ذلك قنوات الاتصال العسكرية، وهذا لم يتم حتى الآن."