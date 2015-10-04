رئيس الحكومة الليبية يجتمع مع الفريق حفتر لمناقشة الوضع الميدانى بالبلاد

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى صباح اليوم السبت، بمقر القيادة العامة للجيش اللييى بمدينة المرج اجتماعًا مع القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة أبو القاسم حفتر بحضور رئيس الأركان العامة السيد عبد الرازق الناظورى ووزير المالية والتخطيط كامل الحاسى.

وقالت الحكومة الليبية، فى بيان صحفى، مساء اليوم، إن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد بالإضافة إلى ما قامت قيادات الجيش الوطني في مجال محاربة الإرهاب والوضع الميداني للجبهات شرقًا وغربًا.

وأكد عبد الله الثني خلال الاجتماع أن حكومته ماضية وبكل ما تملك من إمكانيات لدعم الجيش الوطني الليبي لوجستيًا وسياسيًا بالإضافة إلى تذليل كل الصعاب التي تقع حجر عثره أمام بناء المؤسسة العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية متمثلة في القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة وذلك لتبادل الرؤى حول كل ما من شأنه أن يدعم الجيش في حربه على الإرهاب.