بالصور.. التحالف العربى يسيطر على باب المندب ويسلم إدارته لحكومة اليمن

تسلمت القوات الشرعية اليمنية إدارة معبر باب المندب من قوات التحالف العربي، التى أعادت انتشارها وعززت من تواجدها العسكرى فى هذه المنطقة الاستراتيجية.

وزار نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح باب المندب خلال عملية تسلم المعبر، ووجه بحاح رسالة إلى المتمردين بأن الوقت لم يعد فى مصلحتهم وأن عليهم أن يراعوا التحولات الميدانية.

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