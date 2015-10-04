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مقتل وإصابة 19 عنصراً من تنظيم داعش فى قصف للتحالف الدولى بالعراق

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مقتل وإصابة 19 عنصراً من تنظيم داعش فى قصف للتحالف الدولى بالعراق مقتل وإصابة 19 عنصراً من تنظيم داعش فى قصف للتحالف الدولى بالعراق
قال مصدر أمنى عراقى اليوم السبت، إن "طائرات التحالف الدولى قصفت، مساء اليوم السبت مواقع لتنظيم داعش فى قرى تابعة لناحيتى الرياض والرشاد وأطراف قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربى كركوك)، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر بالتنظيم بينهم قياديان، وإصابة 11 آخرين".

وأوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته ، فى تصريحات لقناة السومرية نيوز العراقية ، "اعنف تلك الضربات نفذتها الطائرات الفرنسية نوع رافال " .

وينفذ التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام، غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لتنظيم "داعش" فى العراق وسوريا ، دون الإفصاح عن حجم خسائر التنظيم البشرية جراء هذه الضربات.
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