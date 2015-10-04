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فاخورى: الأردن دولة محورية وخط دفاع أول فى التعامل مع تبعات الأزمة السورية

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فاخورى: الأردن دولة محورية وخط دفاع أول فى التعامل مع تبعات الأزمة السورية فاخورى: الأردن دولة محورية وخط دفاع أول فى التعامل مع تبعات الأزمة السورية
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد فاخورى مساء السبت، أن هناك إجماعا دوليا على أن الأردن دولة محورية وخط دفاع أول فى التعامل مع تبعات الأزمة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع فاخورى مسار أمس فى عمان مع ممثلى الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية، حيث تم خلاله بحث تطورات سير عمل دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وقال الوزير الأردنى إن هناك إجماعا دوليا أيضا حول مفهوم الحاجات الطارئة وضرورة التعامل مع الأزمة السورية بشكل أفضل وشمولى، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولى لأعباء أكثر مقارنة بما تتحمله الدول المستضيفة وعلى رأسها الأردن.
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