مشروبات لتنظيف البطن من الديدان

ديدان البطن أحد أهم المشكلات التى تواجه بعض المرضى، وتنتشر الإصابة بكثرة وبنسب عالية بين الأطفال بشكل خاص، لسهولة انتقال العدى وصعوبة السيطرة على أنظمتهم الغذائية.

وفى هذا الصدد، أرسلت أم تسأل، يعانى طفلى من الديدان فهل هناك مشروبات تفيد فى التخلص منها وطردها وتنظيف البطن؟

أجاب عن سؤال الأم، الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العيني، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى أن الطفل الذى يعانى من الديدان، لابد وأن يعانى من أعراض تدل على هذه المشكلة منها الإعياء والدوخة، أو الضعف العام، والنحافة، صعوبات فى التبرز، وحرقة وهرش فى المؤخرة، وألم فى البطن، ومغص.

وتابع منيسى موضحا أن على الطفل إجراء تحليل براز، ويتابع لدى مختص، يصف له ما يساعده على التخلص من تكاثر الديدان، ومن أهم المشروبات المساعدة على التخلص من الديدان مشروب الشمر الدافئ فهو مسكن لآلام البطن ومنظف جيد للديدان، كذا مغلى الشيح الذى يساعد على تخلص البطن تماما من الديدان، شريطة أن يحدد الطبيب الجرعات والكميات للطفل، وكذا منقوع البابونج.