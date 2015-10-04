أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. الطفلة "ندى" تروى كواليس محاولة اغتصابها الفاشلة بإحدى المدارس

Google+ Print
بالفيديو.. الطفلة "ندى" تروى كواليس محاولة اغتصابها الفاشلة بإحدى المدارس بالفيديو.. الطفلة "ندى" تروى كواليس محاولة اغتصابها الفاشلة بإحدى المدارس
روت الطفلة "ندى.ا" الطالبة بالصف التلميذة بالصف الرابع بمدرسة الخصوص الرسمية للغات، وقائع محاولة الاغتصاب الفاشلة التى تعرضت لها على يد شاب أسمر مجهول فى الطابق الرابع للمدرسة، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة نتيجة الحادث، مطالبة بسرعة القبض على الجانى ووضعه فى الحبس.

وأضافت الضحية، خلال لقاء لها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الجانى بشرته سمراء وله أسنان صفراء استدرجها إلى أحد الفصول ومن ثم حاول تجريدها من ملابسها عدة مرات ولكن جميع محاولاته لم تنجح، وتابعت: "مرتين أحاول أخرج من الفصل وهو يرجعنى بالقوة لحد ما قدرت أهرب".

من جانبها قالت والدة الطفلة ندى، إن والدها رفض استمرار "ندى" فى التعليم بعد الحالة النفسية السيئة التى تعرضت لها، وتابعت: "البنت مش عاوزة تروح المدرسة ومش عاوزة تقعد فى البيت.. احنا بيتنا اتخرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري