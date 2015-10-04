بالفيديو.. الطفلة "ندى" تروى كواليس محاولة اغتصابها الفاشلة بإحدى المدارس

روت الطفلة "ندى.ا" الطالبة بالصف التلميذة بالصف الرابع بمدرسة الخصوص الرسمية للغات، وقائع محاولة الاغتصاب الفاشلة التى تعرضت لها على يد شاب أسمر مجهول فى الطابق الرابع للمدرسة، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة نتيجة الحادث، مطالبة بسرعة القبض على الجانى ووضعه فى الحبس.

وأضافت الضحية، خلال لقاء لها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الجانى بشرته سمراء وله أسنان صفراء استدرجها إلى أحد الفصول ومن ثم حاول تجريدها من ملابسها عدة مرات ولكن جميع محاولاته لم تنجح، وتابعت: "مرتين أحاول أخرج من الفصل وهو يرجعنى بالقوة لحد ما قدرت أهرب".

من جانبها قالت والدة الطفلة ندى، إن والدها رفض استمرار "ندى" فى التعليم بعد الحالة النفسية السيئة التى تعرضت لها، وتابعت: "البنت مش عاوزة تروح المدرسة ومش عاوزة تقعد فى البيت.. احنا بيتنا اتخرب".