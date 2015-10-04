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مجمعات النيل الاستهلاكية: ضخ ٤٠ طن خضراوات يوميا بأسعار مخفضة

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مجمعات النيل الاستهلاكية: ضخ ٤٠ طن خضراوات يوميا بأسعار مخفضة مجمعات النيل الاستهلاكية: ضخ ٤٠ طن خضراوات يوميا بأسعار مخفضة
أعلن محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ من ٣٠ إلى ٤٠ طن خضراوات يوميا بأسعار مخفضة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥٪ لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى.

وأشار "زاهر"، إلى انه يتم توفير المنتجات أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

وأضاف رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سعر الطماطم فى فروع مجمعات النيل يتراوح من ٥ إلى ٥،٥ جنيهات للكيلو والبصل ١٧٥ قرشا والخيار ٣،٥ جنيهات والفصوليا ٦،٧٥ جنيها وألباميا ٦،٥ جنيها والفلفل الرومى ٥ جنيهات والفلفل البلدى ٣ جنيهات والبطاطس ٣،٢٥ جنيها، لافتا إلى أن المنتجات بفروع الشركة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الأسواق موجة من غلاء أسعار الخضراوات خاصة بعد ارتفاع سعر كيلو الطماطم لأكثر من ٨ جنيهات وكبار الفاصوليا لأكثر من ١٢ جنيها.

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