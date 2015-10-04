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"فى حب مصر" بالصعيد: الصرف الصحى ومياه الشرب من أولويات أجندتنا بالبرلمان

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"فى حب مصر" بالصعيد: الصرف الصحى ومياه الشرب من أولويات أجندتنا بالبرلمان "فى حب مصر" بالصعيد: الصرف الصحى ومياه الشرب من أولويات أجندتنا بالبرلمان
قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب ، إن قطاع القائمة بالصعيد، له أجندة أولويات فى البرلمان المقبل، وهى الاهتمام بالصرف الصحى للقرى المحرومة منه، إضافة إلى الاهتمام بمياه الشرب للمناطق التى لم تصل إليها حتى الآن.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صناعة السكر، ومنتجى قصب السكر لهم أولوية كبيرة أيضاً فى خطتهم بالبرلمان، لافتاً إلى أن القائمة تنفذ خطة موسعة للتواصل مع أهالى الصعيد على الأرض، لشرح الرؤية العامة للقائمة.

- "مستقبل وطن": نخوض الانتخابات بـ185 "فردى" و8 بقائمة فى حب مصر
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