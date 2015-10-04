تجديد حبس المتهمين بكسر يد مدير شرطة مرافق الغربية 15 يوما

قررت نيابة ثان طنطا تجديد حبس المتهمين حسام كشكول، ومحروس كشكول أصحاب محل كشكول بدائرة القسم 15يوما على ذمة التحقيقات بعد قيامهما بالاعتداء بالضرب على العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية وإصابته بكسر بـ3 أصابع، بالإضافة إلى كسر يد الرائد محمد عبد الحميد، وذلك أثناء قيام القوة بتنفيذ قرار غلق للمحل وإزالة تندة بدون ترخيص.

وترجع الواقعة أثناء قيام حملة من قسم شرطة المرافق يشرف عليها العميد مهند أبو ليمون رئيس القسم بالتنسيق مع حى ثان طنطا، بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات بدون ترخيص، وأثناء تنفيذ قرار غلق محل كشكول وإزالة تندة بدون ترخيص قام المتهمان بالاعتداء بالضرب على رئيس قسم المرافق والرائد محمد عبد الحميد وإصابتهما بكسر باليد، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وتمكن المقدم كمال عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم شرطة المرافق من ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم ثان طنطا تحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة اليوم السبت قررت تجديد حبسهما 15يوما.