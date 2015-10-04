أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بمحطة سكك حديد قنا بحوزته كمية من المواد المخدرة

Google+ Print
ضبط عاطل بمحطة سكك حديد قنا بحوزته كمية من المواد المخدرة ضبط عاطل بمحطة سكك حديد قنا بحوزته كمية من المواد المخدرة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من ضبط عامل بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات، برئاسة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد ضبط "فوزى ى ع - 57 سنة عامل"، أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد قنا بعد العثور بحيازته على "كمية من نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 150 جراما، وقطعة من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 30 جراما، و20 قرصا لعقار التامول، وعدد 25 قرصا من عقار الترامادول، وعدد 10 أقراص من عقار إيفانول المدرجين بجدول المواد المخدرة".

وتحرر المحضر رقم 4/425 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365