ضبط عاطل بمحطة سكك حديد قنا بحوزته كمية من المواد المخدرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من ضبط عامل بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات، برئاسة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد ضبط "فوزى ى ع - 57 سنة عامل"، أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد قنا بعد العثور بحيازته على "كمية من نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 150 جراما، وقطعة من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 30 جراما، و20 قرصا لعقار التامول، وعدد 25 قرصا من عقار الترامادول، وعدد 10 أقراص من عقار إيفانول المدرجين بجدول المواد المخدرة".

وتحرر المحضر رقم 4/425 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.