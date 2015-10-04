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ضبط 6 كجم من نبات البانجو داخل منزل عاطل فى قنا

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ضبط 6 كجم من نبات البانجو داخل منزل عاطل فى قنا ضبط 6 كجم من نبات البانجو داخل منزل عاطل فى قنا
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة ورئاسة المقدم مروان العيسوى، من ضبط كمية من نبات البانجو بمنزل عامل قبل ترويجها على عملائه بالمحافظة.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بقيام "عزب ع أ 30 سنة" بمركز قوص محافظة قنا بجلب كمية من المواد المخدرة الاتجار، وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية ضمت المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر تم مداهمة منزل المتهم وعثر بداخلة على 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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