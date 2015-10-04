أشرف ثابت بالإسكندرية: سنتنازل عن مشاركتنا السياسية حل تسببها فى ضرر الوطن

قال المهندس أشرف ثابت، الفيادى بحزب النور ومرشح قائمة غرب الدلتا خلال مؤتمر حزب النور بالإسكندرية، إن الحزب تلقى هجوما كبيرا لإقصائه من الحياة السياسية، مضيفا: "رد حزب النور على هذه الأقاويل هى ان مباشرة الحقوق السياسية حق لنا ولكن اذا كانت الحقوق سترتب عليها أذى وضرر لمجتمعنا فإن أخلاقنا ومبادئنا تنازل عليها من أجل المحافظة على الوطن".

وأضاف" ثابت" خلال المؤتمر المنعقد حاليا بالإسكندرية أن حزب النور له مواقف سياسية كثيرة فى حقن دماء المصريين وتخفيف حدة الانقسام فى المجتمع لاستشعاره بخطورة المرحلة ورغبة الغرب فى تقسيم المصريين وتحويلها إلى دويلات صغيرة متفككة، مؤكاداً أن خطر التقسيم هو الأكبر فى الفترة الحالية وحزب النور سيتصدى لجميع المحاولات .

وعن "حملات التشويه" التى تستهدف حزب النور وإقصائها من الحياه السياسية، أكد "ثابت" أن عدم رد الحزب على هذه الحملات ليس ضعف منه ولكن لوقف التفتيت والتشتت فى المجتمع، وأن هناك مواقف تثبت أن حزب النور ليس له أهداف شخصية مؤكدا أن الهدف الأساسى للحزب هو مصلحة الوطن.