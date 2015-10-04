7 أكتوبر الحكم فى استبعاد 4 مرشحين فى 4 دوائر انتخابية بكفر الشيخ

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم السبت، حجز 4 طعون من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة، للحكم بجلسة 7 أكتوبر الجارى.

وقال عادل الشرقاوى المحامى، إن المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حددت 7 أكتوبر الحالى للنطق بالحكم فى أربعة طعون من المستبعدين خاصة بأيمن الضادى "دائرة بيلا والحامول" ومحمود شراقى "بندر كفر الشيخ" وسعد العسكرى "مطوبس وفوه" والسيد غطاس "بلطيم".

وكان المحكمة الإدارية العليا قد استبعدت 13 مرشحاً من بين 25 مرشحاً تم استبعادهم على مستوى 8 دوائر يمثلون محافظة كفر الشيخ، قد طالبوا فى دعواهم، بعودتهم مرة أخرى إلى القيد فى الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، وذلك عقب رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبول الطعون المقدمة منهم بشأن عودتهم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.