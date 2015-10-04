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تدريب 69 طبيبا بالفيوم على استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالحضانات

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تدريب 69 طبيبا بالفيوم على استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالحضانات تدريب 69 طبيبا بالفيوم على استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالحضانات
قامت مديرية الصحة بالفيوم، بالتعاون مع نقابة الأطباء بالفيوم، بتدريب 69 طبيبا من أطباء الأطفال بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة على استخدام أجهزة التنفس الصناعى (الفونتليتور) مع الأطفال المبتسرين فى الحضانات.

واستمر التدريب لمدة 3 أيام قام خلالها بالتدريب المدرب الدولى الدكتور هشام توكل، واختتمت الدورة التدريبية، اليوم السبت، بتوزيع شهادات إتمام الدورة على الأطباء المتدربين.

يذكر أن التدريب عقد بقاعة المؤتمرات بنادى قارون على مدار 3 أيام من 9.30 صباحا وحتى 3 عصرا وحضرت التدريب الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وتم الاتفاق مع الدكتور طارق صبحى، منسق التدريب على تدريبات أخرى لاحقة.

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مصر 365