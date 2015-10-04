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"نيابة دمياط" تأمر بتسليم جثمان تركى يعمل على مركب نقل خمور إلى ذويه

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"نيابة دمياط" تأمر بتسليم جثمان تركى يعمل على مركب نقل خمور إلى ذويه "نيابة دمياط" تأمر بتسليم جثمان تركى يعمل على مركب نقل خمور إلى ذويه
أمرت نيابة رأس البر، بمحافظة دمياط، برئاسة المستشار الدكتور محمد الشريينى، مدير النيابة، وعضوية المستشارين أحمد عمر جعفر، وأحمد نصر عاشور، ومحمد حمدى، بتسليم جثمان المواطن التركى.. والذى يدعى جيم بلريم، وهو كبير مهندسى باخرة الكحوليات والخمور التابعة لإحدى التوكيل الملاحية الشهيرة بدمياط.

وأخطرت النيابة العامة بوصول المواطن التركى جيم بلريم لمستشفى دمياط العام، مصابا بغيبوبة واتساع حدقة العين نتيجة تناول عقار مخدر، وبمواصلة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد حمدى، وكيل النائب العام، تبين أنه يعمل على مركب نقل خمور مملوكه لإحدى شركات الملاحة البحرية بدمياط، وتقوم بتحميل الخمور ليلا وهى ناتجة عن عصير القصب المخمر، ويقوم ببيعها بإيطاليا.

وبسؤال صاحب المركب نفى علاقته بكبير المهندسين أو علاقته بوفاته، ولم يتهم أحدا فى ذلك وأثناء مباشرة التحقيقات توفى المهندس التركى، وعند علم صاحب التوكيل أمر بإبحار المركب رغم عدم استكمال التحقيقات والهروب خارج ، وتكليف موظفين من شركته لاستكمال التحقيقات.

وبعد تدخل قنصل وسفير تركيا بمصر، الذى طالب بنقل الجثمان، وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى السفارة التركية لنقلها إلى أهله بتركيا، حسب رغبة أهله، بوقف التحقيق ونقل الجثمان.

وقيدت الواقعة تحت رقم 5253 لسنة 2015 إدارى المركز.

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مصر 365

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