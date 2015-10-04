جريدة الوتر ببنى سويف: الفقر والجهل والمرض مثلث الخطر فى مصر

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "الوتر" الصادرة فى محافظة بنى سويف ويرأس مجلس إدارتها عبدالباسط عبدالحى، وأبرزت الصحيفة فى صدر صفحتها الأولى خبرا يقول: إهدار الآلاف من الأفدنة لأملاك الدولة ببنى سويف.

وأشارت الجريدة إلى أن أهالى قرى بنى سويف يطالبون باستكمال الصرف الصحى، موضحة أن الفقر والجهل والمرض مثلث الخطر فى مصر.

ونشرت الجريدة تحقيقًا بعنوان "التحرش الجنسى وانعكاساته على المجتمع العربى.. مرض سريع الانتشار يتفشى ويتوغل فى مصر.. جريمة شديدة الخطورة ينتج عنها انتهاكات لأعراض النساء"، وأكدت الصحيفة، أن التحرش الجنسيى لا يعتبر غلطة الشخص المتحرش به أو المعتدى عليه أبدا، ويعتبر هو اختيار يتخذه المتحرش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته.

وأبرز العناوين والتحقيقات التى تضمنها العدد:

- شبكة الفساد العنكبوتية بمديرية إسكان بنى سويف مازالت مستمرة

- الخصخصة سبب انهيار وتدهور الاقتصاد المصرى

- مسلسل انهيار العمارات فى مصر يتواصل والضحايا عشرات القتلى والمصابين

- البرلمان يبحث عن الشرفاء لحل الأزمات ورفع الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج

>- الفقر والجهل والمرض مثلث الخطر فى مصر>- المخطط الأمريكى لتفتيت مصر والدول العربية>- أطفال الشوارع ضحية فقر أم ضحية فكر؟>- التحرش الجنسى وانعكاساته على المجتمع العربى>- استطلاعات الرأى بدوائر بنى سويف تؤكد الاختيار للفرسان الجدد



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