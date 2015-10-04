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بالصور.. ننشر توصيات مؤتمر رئيس حزب النور بإدفو فى أسوان

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بالصور.. ننشر توصيات مؤتمر رئيس حزب النور بإدفو فى أسوان بالصور.. ننشر توصيات مؤتمر رئيس حزب النور بإدفو فى أسوان
حصل "اليوم السابع" على توصيات المؤتمر الجماهيرى، الذى عقده الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بأهالى قريتى القارة والمويسات بإدفو شمال أسوان، الخميس الماضى.

وأكد الدكتور يونس مخيون، أنه يجب الحفاظ على بقاء وتماسك الدولة المصرية باستكمال خارطة الطريق والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، متحدثًا عن العلاقة الطيبة بين حزب النور والدولة، وأهم ملامح البرنامج الانتخابى لمرشحى حزب النور، مضيفًا أن زياراته بالمحافظات تحت شعار "نريد برلمانًا يمثل الملايين من أبناء الشعب وليس برلمانًا لأصحاب الملايين".

وشدد الدكتور مخيون على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، ودعم مرشحى حزب النور بمحافظة أسوان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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