بالصور.. مرشح للبرلمان يقيم دورة رياضية لـ25 فريقا بكفر الشيخ

أقام مظهر الدميرى مرشح مجلس النواب "الدائرة الثانية" دورة رياضية بقرية مسير ضمت 25 فريقاً من القرى والعزب التابعة لمركز كفر الشيخ، ومنح لكل فريق من الفرق جائزة.

وشهد ملعب مركز شباب مسير نهائى الدورة، وتم تسليم الجوائز للفريق الفائز بالدورة "فريق القرضا" الذى تسلم ميداليات وترنجات وكؤوس وجاء بالمركز الثانى "فريق الحمراوى" الذى حصل على ترنجات وميداليات، كما تم توزيع تيشرتات على بقية الفرق الـ23 فريق الباقين.

وفى نهاية الدورة رفع عدد من اللاعبين كف أيديهم إشارة لرقم الدميرى فى ترتيب المتقدمين لمجلس النواب بالدائرة الثانية بمركز كفر الشيخ.



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