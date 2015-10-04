إحالة معلم للتحقيق ونقله وخصم 5 أيام من راتبه لضربه تلميذا بكفر الشيخ

قررت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، نقل على سعيد حماد " مدرس حاسب آلى "بمدرسة منية المرشد الابتدائية لمدرسة برج مغيزل الابتدائية، وتحويله للتحقيق ومجازاته بخصم 5 أـيام من راتبه كإجراء ابتدائى لحين الانتهاء من التحقيق لضربه تلميذ بالصف الرابع الابتدائى.

كما قررت وكيلة الوزارة، تحويل القيادتين الأولى والثانية بالمدرسة والمشرف اليومى للتحقيق لتقصيرهم فى عملهم وعدم اتخاذ إجراء تجاه المعلم وعدم إبلاغ الإدارة التعليمية بالواقعة من راتبه.

كان أحمد محمد رجب بركات وكيل إدارة مطوبس التعليمية المكلف بأعمال مدير الإدارة، رفع تقريرا بالواقعة التى حدثت بالمدرسة فكانت القرارات السابقة التى تم اتخاذها.

تعود الواقعة لقيام محمد جمال داوود التلميذ بالصف الرابع الابتدائى بالتلفظ بألفاظ متعددة بالإضافة لعدم استقراره بالفصل، ما أثار حفيظة المعلم فضربه على وجهه بيده، وحالة التلميذ مستقرة، ولم تتقدم أسرة التلميذ بأى بلاغات رسمية ضد المعلم لكن وكيلة الوزارة والإدارة التعليمية اتخذت قراراتها السابقة.

وأكد أحمد محمد رجب بركات، وكيل إدارة مطوبس التعليمية المكلف بأعمال مدير الإدارة، أنه اطمأن على حالة التلميذ فى منزله وهو بصحة جيدة ولا توجد إصابات فى عين الطالب، مشيراً إلى أن أسرة التلميذ لم تتخذ أى إجراءات ضد المعلم لكنه رفع الأمر لوكيلة الوزارة لاتخاذ القرار المناسب.