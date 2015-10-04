أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"عمليات القاهرة": عقار الساحل المنهار قديم وصادر له قرار إزالة أحد طوابقه

Google+ Print
"عمليات القاهرة": عقار الساحل المنهار قديم وصادر له قرار إزالة أحد طوابقه "عمليات القاهرة": عقار الساحل المنهار قديم وصادر له قرار إزالة أحد طوابقه
أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، انهيار عقار قديم بشارع صلاح رضا متفرع من شارع الورشة بحى الساحل، مشيرًا إلى أنه تم استخراج 6 جثث من أسفل الأنقاض، وجارٍ البحث عن باقى الضحايا.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقار قديم ويتكون من دور أرضى وثلاثة طوابق، مشيرًا إلى وجود قرار إزالة صادر للطابق الثالث.

موضوعات متعلقة..
>"أمن القاهرة": انتشال 6 جثث أسفل العقار المنهار بمنطقة الساحل

مصرع 4 أطفال وسيدة فى انهيار عقار بمنطقة "الساحل"

"الدفاع المدنى" يبحث عن طفلتين وسيدة أسفل عقار "الساحل" المنهار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365