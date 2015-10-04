"عمليات القاهرة": عقار الساحل المنهار قديم وصادر له قرار إزالة أحد طوابقه

أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، انهيار عقار قديم بشارع صلاح رضا متفرع من شارع الورشة بحى الساحل، مشيرًا إلى أنه تم استخراج 6 جثث من أسفل الأنقاض، وجارٍ البحث عن باقى الضحايا.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقار قديم ويتكون من دور أرضى وثلاثة طوابق، مشيرًا إلى وجود قرار إزالة صادر للطابق الثالث.

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