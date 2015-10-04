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باسم مرسي يوضح حقيقة ' تصريحاته ضد مرتضى منصور '

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باسم مرسي يوضح حقيقة ' تصريحاته ضد مرتضى منصور ' باسم مرسي يوضح حقيقة ' تصريحاته ضد مرتضى منصور '

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أنه لم يقصد تحدي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تصريحاته التي طالب فيها عدم إيقاف علي جبر مدافع الفريق.انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

هذا بالإضافة إلى قيام مهاجم الزمالك بالوقوف أعلى سور النادي لتحية جماهير الفريق التي حضرت لمساندتهم في المران الأخير قبل لقاء النجم الساحلي (طالع التفاصيل).

وتحدث باسم مرسي لقناة النهار قائلا:"لم أقصد أي تحدي لأي شخص في إدارة الزمالك أو المستشار مرتضى منصور".

وأضاف"علي جبر يموت داخل غرفة خلع الملابس بسبب الطرد، وكل ما قصدته في تصريحاتي هو مساندتنا معنويا له بسبب الحالة السيئة التي يمر بها".

وأتم"لا يوجد أي شخص يستطيع المزايدة على علاقتي بمرتضى منصور".

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فيديو اليوم السابع