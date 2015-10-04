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9 زمالك و2 من الأهلي في قائمة مصر ' المحلية ' الأولى

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9 زمالك و2 من الأهلي في قائمة مصر ' المحلية ' الأولى 9 زمالك و2 من الأهلي في قائمة مصر ' المحلية ' الأولى

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب عن قائمة اللاعبين المحليين الأولى المستدعاة للانضمام للفريق حيث يستعد لخوض مباراتين وديتين.

ويخوض المصري مباراتين وديتين في دبي يومي الثامن والحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن كوبر في وقت سابق عن قائمة اللاعبين المحترفين الذين سوف ينضمون للمنتخب (طالع التفاصيل).

وكان كوبر قد تأخر في إعلان القائمة بسبب لقاء الزمالك والنجم الساحلي للاطمئنان على اللاعبين وحال تعرض أي منهم لأي إصابة خلال المباراة.

وسوف ينتظر المدرب الأرجنتيني مع طبيب الفراعنة أسامة الشاعر التقارير الطبية للاعبين صباح يوم الأحد.

كما أنه سوف يتم الإعلان عن باقي أسماء اللاعيبن الذين سينضمون للقائمة عقب نهاية لقاء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد.

وضمت قائمة الفراعنة تسعة لاعبين من الزمالك و2 من الأهلي، ولاعب من كل من إنبي

وسموحة.

وجاءت القائمة كالتالي:

من الزمالك.. أحمد الشناوي، علي جبر، حازم إمام، عمر جابر، طارق حامد، محمود عبد المنعم "كهربا"، أيمن حفني، باسم مرسي، وأحمد حسن مكي.

من الأهلي.. رامي ربيعة وأحمد حجازي، وتم ضمهم نظرا لأن الثنائي غير مقيد في قائمة الفريق الإفريقية.

من سموحة وإنبي.. المهدي سليمان وعلي لطفي.

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فيديو اليوم السابع

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