"البيئة" تعلن السيطرة على حرائق قش الأرز بطريق المنصورة السنبلاوين

تمكنت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمى بالمنصورة، من السيطرة على عدة حرائق لقش الأرز بطريق المنصورة السنبلاوين بالتنسيق مع الحماية المدنية، وذلك بعد أن أوضحت صورة القمر الصناعى وجود نقاط حرق بعدة أماكن بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وجه بسرعة السيطرة على تلك الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.

وقام الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع شئون الفروع وبرفقته رئيس فرع المنصورة ولجان مكافحة حرق القش، بالمرور على محافظة الدقهلية وتم تشكيل فريق عمل توجه إلى أماكن تمركز نقاط الحرق على طريق المنصورة السنبلاوين، وتم التعامل مع الحرائق وكذلك تم تحرير عدد 11 محضرا بالمنصورة وعدد 11 محضرا بالسنبلاوين.

جدير بالذكر أن معدل سرعة الرياح الشمالية السائدة من ظهر أمس السبت عالى نسبيا مما ساهم فى نقل الإحساس بروائح الحرائق.