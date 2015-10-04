موجز الصحافة المحلية: "خطة زكى بدر لتصفية المحافظين"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "خطة زكى بدر لتصفية المحافظين" وتفاصيل تجهيز وزير التنمية المحلية، أوراق وملفات تقييم المحافظين، قبل قرار تغييرهم، ويجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين بعد أيام، ومن المقرر مواجهتهم بتقارير عن الأداء.

ونشرت الجريدة أيضاً تقريراً خاصاً عن جرائم حزب النور يبرز "التحريض ضد الأقباط"، و"إهانة النشيد الوطنى"، و"استغلال الدين فى الانتخابات"، و"عقد الصفقات مع الإخوان"، و"نشر الفتاوى المتطرفة".

وكشفت جريدة "الأهرام"، على لسان جمال سرور وزير القوى العاملة، عن أنه سيتم توفير فرص عمل لائقة للشباب خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مكاتب التشغيل بجميع المحافظات البالغ عددها 327 مكتباً، وقال الوزير فى حوار مع الجريدة: إننا سنعمل على إجراء تدريب تحويلى لجميع الخريجين على المهن والصناعات الحرفية، التى تحتاجها سوق العمل.

وأبرزت جريدة "الأخبار" فى صفحتها الثانية، عودة الطوابير أمام محطات تموين السيارات التى شهدتها عدة محافظات بسبب نقص بعض مشتقات البترول مما أدى إلى حالة من الشلل المرورى وعودة السوق السوداء مرة ثانية، ففى بنى سويف اصطفت السيارات فى طوابير طويلة تصل لمئات الامتار فى شوارع المدن وعلى الطرق الزراعية والصحراوية بعد نقص كميات البنزين الواردة للمحافظة فى ظل غياب المسئولين بالمحافظة ولجأ العديد من أصحاب السيارات وسائقى النقل فى المنيا إلى السوق السوداء.

وقالت جريدة "المصرى اليوم"، إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن انتهاء الوزارة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ استكمال وتطوير ورفع كفاءة قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والتى ستكون باكورة أعمال المشروع، بتكلفة إجمالية 66,2 مليون جنيه، على أن يتم طرح تنفيذ الأحواض الخاصة بالزراعة قريبًا.

وصدرت جريدة "الشروق"، فى مستهل صفحتها الأولى ما نقلته عن مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، بأن تقارير عديدة رفعت إلى القيادة السياسية من خلال المعنيين بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، وجميعها أوصت بعدم إمكانية الاستمرار فى السيناريو القائم حالياً، والخوض فى اجتماعات لا جدوى لها مع شرح جميع التعقيدات والمتاهات التى تخوض فيها هذه الاجتماعات دون نتيجة واضحة حتى الآن، سوى ضياع مزيد من الوقت.