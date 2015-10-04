أسبوع باريس في يومه الرابع: أزياءعصرية و فضفاضة تكرس فكرة الحرية

اكتظ "مربع" متحف الروفر بعدد كبير من عشاق دار ديور، حيث كان في الصفوف الأولى من العرض عدد كبير من النجوم أبرزهم النجمة الأمريكية وسفيرة دار ديور "ريهانا". في وسط ربيعي قدّم المصمم راف سيمونز Raf Simmonsالمدير الفني لهذه الدار مجموعة منعشة وشفافة غلبت عليها الأزياء الصيفية البسيطة، مينمالية الخطوط، خالية من أية تعقيدات، تتسم بالكثير من الأنوثة غلبت عليه الشورتات والتنانير القصيرة صاحبتها جاكتات طويلة محددة الخطوط، وبهذا العرض يؤكد راف سيمونس ارادته في وضع بصمته الشخصية والخروج تدريجيا عن مسار المدير الفني السابق لهذه الدار.

من جهته قدم المصمم الانجليزي جوناتان اندرسون Jonathan Andersonمصمم دار "لوييفي" Loewe الاسبانية عرضاً يتميز بأزياء خارجة عن المألوف، خاصة البنطلونات المصنوعة من البلاستيك الشفاف والكنزات الصيفية المطبعة برسومات البط و السمك. أزياء ذات ايحاءات مستقبلية تجسدت في تطريزات بقطع مربعة من الزجاج جاءت على شكل موزاييك.

كان اللون الأبيض سيد الموقف في عرض "بالاسياغا" Balenciagaحيث جالت العارضات بأزياء شفافة وأنثوية بامتياز غلب عليها اللون الابيض ولمسة من البيج الناصع، تحاكي معظم أزياء العرض الملابس الداخلية، تميزت بقصات بسيطة خالية من أي تكلف او تعقيد أغلبها صنعت من الساتان والدانتيلا لفتت الأنظار ببعض التفاصيل مثل التطريزات والخيوط المتدلية على مستوى أكتاف العارضات.

أما المصممة الفرنسية "ايزابيل ماران" Isabel Marant فقد بقيت وفية لامضاءها الذي عرفت به منذ البداية، تميز العرض بمجموعة كبيرة من الأزياء العصرية ذات القصات المريحة والفضفاضة، خاصة البنطلونات والتنانير العريضة والكثير من التفاصيل التي تكرس فكرة الحرية والانطلاق لدى هذه المصممة، جاءت ذات استيحاءات بوهيمية تجسدت في التفاصيل المبعثرة هنا وهناك والتطريزات الغنية بالخيوط الملونة.