انتبه.. بسبب المشروبات الغازية طفلك معرض للإصابة بالسكر

نجحت المشروبات الغازية ومنتجاتها فى أن تصبح أحد العناصر الأساسية على مائدة طعام الكثيرين، وذلك رغم تأثيرها الضار على الصحة، خاصة على الأطفال.

حول ذلك يقول دكتور وائل هندى أخصائى علاج وتجميل الأسنان، يجب أن يدرك الكثيرون أنه هناك علاقة قوية بين تسوس الأسنان وتناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة نظرا لأن وجد أن لها تأثيرا ضارا على صحة الأسنان والإصابة بإمراض أخرى مثل مرض السكر والسمنة وهشاشة العظام.

ويستكمل د. وائل قائلا: "السكر اللذى تحتوى عليه المشروبات الغازية بالاتحاد بصورة سريعة مع البكتريا الموجودة داخل الفم ينتج عنه تكون أحماض لها قدرة كبيرة على تسوس الأسنان".

>ويتابع د.وائل قائلا: "تزيد فرص تعرض الأطفال للإصابة بتسوس الأسنان بصورة أكبر من البالغين نظرا لعدم اكتمال تكوين طبقة المينا المسؤلة عن حماية الأسنان من التسوس".

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