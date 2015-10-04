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ركوب البنات للعجل يحمى من ترهل الجلد والتهاب المفاصل

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ركوب البنات للعجل يحمى من ترهل الجلد والتهاب المفاصل ركوب البنات للعجل يحمى من ترهل الجلد والتهاب المفاصل
"الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة ببدال"، أغنية شهيرة لملك الأغنية محمد منير، ولاشك وأن جمال هذه الفتاه الرياضية كان نابعا من ركوبها الدراجة، فهى أحد أهم الرياضات التى تحافظ على الشباب، وتقى من التقدم بالعمر، وأحد الممارسات المنسية، التى تساعد على التمتع ببشرة نضرة، ومفاصل حديدة، وعظام قوية، وجمال خلاب.

الدكتور معتز ياسر أخصائى العلاج الطبيعى أكد لـ"اليوم السابع" على أن ركوب الدراجات أحد أهم الرياضات المنسية، والتى كان يمارسها الكثيرين فى الماضي، إلا أنها اندثرت تدريجيا بعد انتشار السيارات، وانحصرت ممارستها فى محترفى ركوب العجل.

وأكد معتز على أن ركوب الفتيات للدراجات يؤخر الشيخوخة، ويؤجل زحف التجاعيد والسلوليت والترهلات لقدميها وفخذيها، وتركز فى منطقة الخصر والأرداف، وهى آفة العصر الذى نعيشه، كما يمكن عدها من أفضل الرياضات لحركة الجزء السفلى من الجسم، إذافة إلى قدرتها على تحسين حالة المفاصل وتغذيتها وتقويتها لمواجهة أمراض الشيخوخة التى تصيب النساء بنسب أكبر من الرجال.

وتابع أخصائى العلاج الطبيعى حديثه موضحا أن ركوب الفيتات الدراجات يساعدهن على التمتع بالرشاقة والقوام المثالى ويجنبهن الزيادة المفرطة فى الوزن بسبب الجلوس المستمر، كما أنه يساعد على شد الجلد باستمرار، ونعومته.

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مصر 365

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