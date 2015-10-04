حظك اليوم برج الثور الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الثور اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

تشعر بالطمأنينة وبالرغبة في العمل رغم تراكم المسؤوليات التي تزعجك بل تزودك بالقدرة والحيوية فتقدم واثقا مدعوماً بكوكب جوبيتر الذي حمل اليك منذ الشهر الماضي ارتياحاً اكبر. تشعر ان الطريق امامك مفتوحة وان آثارهما لا يطالانك ولو كان لهما وقع على بعض الناس حولك. قد تساهم هذه العوامل بكسر بعض الحواجز لمصلحتك او تولد ظروفا دقيقة لكنها تنتهي في لانهاية لمصلحتك.

صحيح ان المواقع الفلكية ليست هي الفضلى بالنسبة اليك في هذا الشهر ولكن المناخ العام لا يدعو للقلق بل انه يشكل حافزاً لك لكي تستمر في عملك بدون خشية مهما كانت الظروف خاصة في النصف الثاني من الشهر اذا يعاود كوكب ساتورن سيره نحو القوس لكي يستقر فيه بدون عودة، ما يحرك بعض العوائق في حين ان مركور في برج الميزان يجعلك تستثمر في المجالات الجمالية والتزيينية واذا كنت من تجارها فقد تحقق ربحا او تجد وسيلة رائعة لإحراز الأرباح.

جدير بالذكر ان ساتورن في القوس يركز على شؤون مالية ويدعوك الى الاقتصاد والانتباه الى اموالك بعيداً عن التبذير والبذخ في حين ان مركور الذي يبدأ بالتراجع بتاريخ 17 يهديك فرصة لمراجعة بعض الاستثمارات وتصحيحها واتخاذ قرارات مهمة في مجال البيع والشراء وإيجاد الحلول لبعض المشاكل وتوليد مناخ من الوضوح والشفافية تزيل بعض الشكوك وتخرجك من بعض الانفاق.



شبكةعيونالإخبارية

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