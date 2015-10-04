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جابر نصار: سأتراجع عن منع المنتقبات من التدريس لو أعلن الأزهر عدم شرعيته

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جابر نصار: سأتراجع عن منع المنتقبات من التدريس لو أعلن الأزهر عدم شرعيته جابر نصار: سأتراجع عن منع المنتقبات من التدريس لو أعلن الأزهر عدم شرعيته
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن المرجعية الدينية الإسلامية فى البلاد هو الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية مضيفا :"وفى حال إعلانهما عدم شرعية قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات سأتراجع عن قرارى".

وأضاف "نصار" خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن 98% من المنتقبات بجامعة القاهرة تنتهى حياتهن فى العلم عند درجة مدرس، وتابع:" وجزء كبير منهن لم يقمن ببحث علمى وتنتهى حياتهن عند درجة مدرس بعد حصولهن على الدكتوراة "، مشدداً على ضرورة أن تنتهى المتاجرة بالدين فى الشارع المصرى.


>جابر نصار: لم أحصل على رأى المفتى فى قرار منع المنتقبات من التدريس

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