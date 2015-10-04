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"الدفاع المدنى" يبحث عن طفلتين وسيدة أسفل عقار "الساحل" المنهار

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"الدفاع المدنى" يبحث عن طفلتين وسيدة أسفل عقار "الساحل" المنهار "الدفاع المدنى" يبحث عن طفلتين وسيدة أسفل عقار "الساحل" المنهار
يكثف رجال الإنقاذ البرى، التابع للحماية المدنية بالقاهرة، من جهودهم للبحث عن سيدة وطفلتين مفقودين أسفل ركام العقار، المكون من أربعة طوابق، والمنهار بمنطقة الساحل، وذلك باستخدام معدات وبمساعدة الأهالى لمحاولة استخراجهم.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بانهيار عقار سكنى بمنطقة الساحل، وعلى الفورانتقل ضباط الإدارة إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.


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