جابر نصار: لن أترشح لرئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى ويكفينى منها 4 سنوات

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار منع المنتقبات من التدريس داخل جامعة القاهرة، لم يعلم عنه وزير التعليم العالى إلا من الصحف، لأن القرار منفرد من جامعة مستقلة، لافتا إلى أنه لم يتصل بوزير التعليم العالى لإبلاغه بقراره وكذلك لم يخاطبه الأخير، مضيفاً :"إذا لم يكن لدى القدرة فى الدخول إلى عش الدبابير فيجب أن أترك منصبى صباحاً".

وأكد الدكتور جابر نصار، أنه لن يتقدم لانتخابات رئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى، حيث قال ملوحاً بيده "مش هتقدم ويكفى جابر نصار منها 4 سنوات، إن كان خيرا فليكتب التاريخ، وإن لم يكن ذلك برضه فليكتب التاريخ".

وأضاف "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، :"لسنا فى دولة دينية ولم آخذ رأى المفتى فى قراراتى"، مشيرا إلى أن قرار منع المنتقبات من التدريس داخل الجامعة، يكافح التطرف وهذا القرار ليس جديدا من نوعه لأنه جزء من منظومة معالجة التطرف، معبرا عن استيائه من الخلط بين الحرية الشخصية وهذه القرارات.

وأوضح جابر نصار، أن الجامعة ستصدر عددا من البيانات خلال هذا الأسبوع، تبين عدد المنتقبات فى الهيئة المعاونة، وعددهم فى أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن 95% من المنتقبات بجامعة القاهرة تتوقف حياتهن عند درجة مدرس ولم يشاركن فى مؤتمر عالمى خارج الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية كما يدعى البعض، ومن انتقده بسبب قرار منع المنتقبات من التدريس يتاجر بالدين.