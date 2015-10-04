أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جابر نصار: لن أترشح لرئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى ويكفينى منها 4 سنوات

Google+ Print
جابر نصار: لن أترشح لرئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى ويكفينى منها 4 سنوات جابر نصار: لن أترشح لرئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى ويكفينى منها 4 سنوات
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار منع المنتقبات من التدريس داخل جامعة القاهرة، لم يعلم عنه وزير التعليم العالى إلا من الصحف، لأن القرار منفرد من جامعة مستقلة، لافتا إلى أنه لم يتصل بوزير التعليم العالى لإبلاغه بقراره وكذلك لم يخاطبه الأخير، مضيفاً :"إذا لم يكن لدى القدرة فى الدخول إلى عش الدبابير فيجب أن أترك منصبى صباحاً".

وأكد الدكتور جابر نصار، أنه لن يتقدم لانتخابات رئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى، حيث قال ملوحاً بيده "مش هتقدم ويكفى جابر نصار منها 4 سنوات، إن كان خيرا فليكتب التاريخ، وإن لم يكن ذلك برضه فليكتب التاريخ".

وأضاف "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، :"لسنا فى دولة دينية ولم آخذ رأى المفتى فى قراراتى"، مشيرا إلى أن قرار منع المنتقبات من التدريس داخل الجامعة، يكافح التطرف وهذا القرار ليس جديدا من نوعه لأنه جزء من منظومة معالجة التطرف، معبرا عن استيائه من الخلط بين الحرية الشخصية وهذه القرارات.

وأوضح جابر نصار، أن الجامعة ستصدر عددا من البيانات خلال هذا الأسبوع، تبين عدد المنتقبات فى الهيئة المعاونة، وعددهم فى أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن 95% من المنتقبات بجامعة القاهرة تتوقف حياتهن عند درجة مدرس ولم يشاركن فى مؤتمر عالمى خارج الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية كما يدعى البعض، ومن انتقده بسبب قرار منع المنتقبات من التدريس يتاجر بالدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365