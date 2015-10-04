مواطنة تبتكر أول شخصيات تعليمية للطقس في الشرق الأوسط

ابتكرت المبدعة الإماراتية آمنة عبد الرحمن المرزوقي، أول شخصيات تعليمية تهتمُّ بالطقس في الشرق الأوسط، بهــدف تعزيز الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيرها وكيفية مواجهتها.

وأكدت آمنة المرزوقي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، سعيها من خلال فكرتها المبتكرة إلى مواكبة رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات المتمثلة في جعل 2015 عاماً للابتكار والإبداع.

وأضافت أنها درست العلوم والرياضيات في جامعة عجمان، ومهتمة بمطالعة المعلومات المتعلقة بالكون والفضاء ومنتديات الطقس ومشاركة زوجها علي المرزوقي اهتماماته بمجال الطقس، حيث درس الجغرافيا وأسس عام 2010 أوَّلَ خــــدمة خاصة بالطقس والفلك والسياحة في الدولة «شبكة أجواء» من خلال البلاكــبيري، والتي تعمل على تقديم خدمات تطوعية بإرسال النشرة الجوية والتحذيرات الخاصة بالطقس، بالتعاون والاتفاق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل منذ عام 2012 على عدم نشْر أيِّ توقُّعات للهواة أو إدراجها، إلا من خلال ما يرسله المركز لهم من رسائل خاصة.

فريق متكامل

وأوضحت أنها مع زوجها وأبنائها الخمسة، شكَّلوا فريق أجواء، الذي يهتم بتتبع الأمطار في الدولة وسلطنة عمان، وهم يقومون بإرسال الأخبار المتعلقة بالأحوال والنشرات الجوية والأحداث الفلكية الصادرة من الأرصاد لكل الأعضاء في داخل وخارج الدولة.

وأشارت إلى حصول فريق أجواء على عضوية مجموعة «نظِّفوا العالم» بأستراليا ومجموعة «Chasertv»، التي تهتم بالنشر المباشر لأحوال الطقس، ومقرها أميركا، وهو أول فريق يحصل عليها في الشرق الأوسط.

ونوهت بأن التفكير في ابتكار شخصيات أجواء الطقسية، تمَّ بعد مشاركة زوجها في معرض الفرص التطوعية الأول، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو» عام 2013، حيث لم يكن لديه لتقديمه للجمهور، سوى صور وفيديوهات وأكواب طبع عليها شعار أجواء، ولذا، ابتُكرت شخصيات طقسية، تمثل فريق أجواء، ليتم المشاركة بها في الفعاليات المجتمعية التثقيفية.

وأكدت تسجيل الشخصيات في وزارة الاقتصاد، وسعيها حالياً لتسجيل براءة الاختراع، تجسد وأفراد أسرتها شخصيات أجواء الطقسية السبع، فكل فرد يمثل حالة طقس، فمثلاً الشمس هي آمنة، والإعصار الزوج علي، ووُزِّعت بقية الأدوار على الأبناء، حيث تمثل مزون الرياح، والثلج سلطان، والغيمة فاطمة، وقطرة المطر غاية، والبرق عبد الرحمن.