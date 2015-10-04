عبد الرحيم على: البدوى وأبو الغار من اقترحا مادة سحب الثقة من الرئيس

قال الإعلامى عبد الرحيم على، مرشح مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة، إن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، من اقترحا 3 مواد فى الدستور منها سحب الثقة من الرئيس.

وأوضح عبد الرحيم على، أن البدوى اجتمع بالهيئة العليا للوفد واتفق معهم على عدم المشاركة فى ثورة 30 يونيو، كما أن مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، كان له يد فى مادة سحب الثقة من الرئيس، لافتا إلى أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق رفض اعتبار جماعة الإخوان إرهابية.

وأضاف "عبد الرحيم على"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور عمرو الشوبكى كان صاحب اليد العليا فى وضع مواد لتقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور، بمشاركة أحزاب الكرامة والوفد والديمقراطى الاجتماعى، لافتا إلى أن أعضاء لجنة الدستور كانوا مدركين أن الشعب سيختار الرئيس عبد الفتاح السيسى لذلك اختاروا وضع مواد لتقليص دوره، مؤكدا أن هناك بعض المواد لا تتماشى مع قوانين الاستثمار والاقتصاد بالبلاد.

وأشار إلى أن القوى الغربية تسعى لاستمرار الصراع بين مؤسسات الدولة والشعب لإسقاط الوطن، والدكتور محمد البرادعى ومصطفى حجازى كان المسئولين على اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور، والتعديلات الدستورية الجديدة أهم المشروعات المطروحة أمام البرلمان الجديد، لافتا إلى أن سلطات الرئيس وفقا للدستور المصرى 48% فقط، وهناك من يسعى لإعادة الإخوان للحكم من خلال البرلمان القادم.

وأوضح عبد الرحيم أن مشروع 25 يناير هو التعريف الحقيقى لإسقاط الوطن ومموليه أمريكا وقطر وإيران، وجماعة الإخوان الإرهابية كانت تتحكم فى ظهور الشخصيات بالإعلام وتمنع المعارضين، مضيفا:"الشوبكى وعمرو حمزاوى كانا اليد الإعلامية التى تنفذ برامج الجماعة وتروج لها، وأصحاب مشروع المصالحة من الإخوان هم اليد الحقيقية المطيعة لأوامر الجماعة، والقضاء أصدر أحكام الإعداد على الجماعة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم القتل والعنف ضد الشعب".