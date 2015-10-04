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«الاتحاد للقطارات» توفر خدمات نقل آمنة واقتصادية للبضائع الكبيرة

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«الاتحاد للقطارات» توفر خدمات نقل آمنة واقتصادية للبضائع الكبيرة «الاتحاد للقطارات» توفر خدمات نقل آمنة واقتصادية للبضائع الكبيرة

 

وقعت شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة «ترانزوولد كروب» للشحن والخدمات اللوجستية، وذلك لتوفير خدمات نقل آمنة واقتصادية بالقطارات للبضائع الكبيرة عبر السكك الحديدية.

 

ووقع المذكرة المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ومانان بالاسوبراميان المدير العام لشركة ترانزوولد كروب.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال المزروعي: ستعزز هذه الاتفاقية من العلاقات بين الشركتين، فبالإضافة إلى عروض خدمات المخازن والخدمات اللوجستية فإن «ترانزوولد كروب» تمثل خطوط شحن «أورينت أكسبرس» وخطوط «بالاجي» للشحن، وهذا التعاون سيسلط الضوء على أهمية شبكة السكك الحديدية كعنصر أساسي في النقل المتعدد الوسائط في منطقة الشرق الأوسط.

 

خدمات لوجستية

 

وتأسست مجموعة «ترانزوولد كروب» في العام ١٩٧٦، وتعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المدمجة المتعددة الوسائط في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. وتضم المجموعة ثلاث شركات للشحن في الهند والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة من بينها شركة «أورينت أكسبرس»، التي توفر خدمات الشحن تربط شبه القارة الهندية وموانئ كولومبو وجبل علي، وشركة «بالاجي للشحن» العالمية الرائدة في مجال شحن البضائع المجمدة بين شبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

من جانبه، قال مانان بالاسوبراميان المدير العام لشركة ترانزوولد كروب: «ستعمل شبكة السكك الحديدية الوطنية عند اكتمالها على نقل كميات ضخمة من البضائع بطريقة آمنة واقتصادية وفعّالة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الشحن في دولة الإمارات. كما ستوفر الشبكة وسيلة شحن صديقة للبيئة، وهو ما يعتبر من الأولويات التي نراعيها، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع الاتحاد للقطارات ستشكل منصة لتوفير خدمات شحن فعّالة عبر منطقة الشرق الأوسط».

 

الاتحاد للقطارات

 

وتقوم الاتحاد للقطارات بتطوير مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية عبر شبكة تمتد لحوالي ١٢٠٠ كيلومتر. وسيربط المشروع بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة وسيعزز من التنمية الاقتصادية عبر الإمارات السبع. وستربط السكك الحديدية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية عبر منفذ الغويفات في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وبسلطنة عُمان عبر مدينة العين شرقاً.

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