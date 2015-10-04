"الحماية المدنية" تدفع بـ8 سيارات إطفاء لمنطقة عقار الساحل المنهار

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بـ8 سيارات إطفاء وإنقاذ برى لعقار الساحل المنهار بعد سقوطه، للقيام بعمليات الإطفاء والبحث عن أشخاص أسفل ركام العقار، كما يتم الاستعانة بمعدات داخل السيارات لرفع الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لمنع وصول الأهالى لمكان الحادث وتسهيل وصول رجال الدفاع المدنى القيام بعمليات البحث أسفل العقار المنهار.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار عقار بالساحل وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى لبدء محاولات البحث عن ناجين أو مفقودين.

"أمن القاهرة": انتشال 6 جثث أسفل العقار المنهار بمنطقة الساحل

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مصرع 4 أطفال وسيدة فى انهيار عقار بمنطقة "الساحل"

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"الدفاع المدنى" يبحث عن طفلتين وسيدة أسفل عقار "الساحل" المنهار