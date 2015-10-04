«الداخلية» تستصدر تأشيرات زيارة قصيرة إلكترونياً وهاتفياً

تستقبل وزارة الداخلية طلبات المواطنين والمقيمين؛ والجهات المعنية لاستصدار إذن تأشيرة الزيارة القصيرة؛ عبر موقعها الإلكتروني www.moi.gov.ae، وتطبيقها UAE-MOI على الهواتف الذكية على مدار الساعة في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات، ويتم توفير الخدمة إلكترونياً بشكل آمن عبر استخدام بطاقة الهوية، ضمن منظومة العمل المتطورة التي تشهد تحسين مؤشرات الأداء وتحديث التطبيقات الذكية.

وأكد المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية؛ حرص الوزارة على اتباع نهج الإبداع والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا التي تحث القطاع الحكومي على الإبداع والابتكار، باعتبار الحكومة المبدعة حكومة متطورة تسير بخطوات واثقة إلى الأمام.

ودعا الشمري المتعاملين إلى متابعة حملة وزارة الداخلية الإعلامية للترويج والتعريف بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للتذكير بطرق الحصول عليها سواء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر تطبيقها الذكي، وصولاً لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة الإمارات في تقديم نوعية متميزة من الخدمات وعالية الكفاءة والفاعلية، وتقليل نسبة المراجعين للمراكز الحكومية بنسبة 80% حتى العام 2018، بما يمكن الجميع من إنجاز معاملاته من بيته وعبر هاتفه الذكي بصورة مبسطة ودقيقة في آن واحد.

مقترحات

وجدد دعوة الجمهور إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم للإسهام في الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة لهم على الهاتف 8005000، والبريد الإلكتروني smart@moi.gov.ae، مشيراً إلى أن المقترحات تتم دراستها واعتمادها للارتقاء بالخدمات ومستوى تقديمها وفق أفضل المعايير المتقدمة.

وأوضح المقدم مطر خرباش، رئيس فريق دعم التحول الإلكتروني والذكي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الإلكترونية، أن خدمة استصدار إذن دخول إلى الدولة «تأشيرة الزيارة» لمدة قصيرة يتم من خلالها إصدار إذن دخول للدولة لزيارة صديق أو قريب يقيم في الدولة، أو لزيارة شخص معنوي خاص أو عام، ويجيز إذن الدخول للزيارة لحامله دخول أراضي الدولة لمدة محددة وتكون لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.

وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تتنوع من حيث إصدار إذن زيارة قصيرة للترفيه لسفرة واحدة 30 يوماً بكفالة القطاع العام والمناطق الحرة، ويشترط إرفاق خطاب رسمي من الجهة الكفيلة موضحاً به أسباب الزيارة، والبيانات الشخصية للمكفول «الاسم والجنسية والمهنة» وضمان صحي للمكفول واعتماد الطلب بختم وتوقيع الكفيل، وبالنسبة للطلب الإلكتروني يرفق معه صورة جواز المكفول بحيث لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، والتأكد من توقيع وختم المنشأة وبطاقة المنشأة والمندوب.

وأضاف: أما بالنسبة لإصدار إذن زيارة قصيرة للترفيه لسفرة واحدة 30 يوماً بكفالة القطاع الخاص فيتوجب مع تقديم الطلب الإلكتروني إرفاق صورة جواز المكفول؛ بحيث لا تقل صلاحيته عن 6 شهور، والتأكد من توقيع وختم المنشأة وبطاقتها ورخصة المندوب، ويشترط في هذه الحالة توفير ضمان بنكي قدره 1000 درهم، يتم استرداده عند المغادرة، وتأمين صحي وخطاب رسمي من الجهة الكفيلة موضحة أسباب الزيارة، والبيانات الشخصية للمكفول وإثبات مقر السكن والعنوان، أثناء التواجد في الدولة؛ وفي حالة إصدار إذن زيارة قصيرة للترفيه لسفرة واحدة 30 يوما بكفالة المواطن فيتوجب إرفاق صورة جواز الكفيل والمكفول مع الطلب، بحيث لا تقل الصلاحية عن 6 شهور وضمان بنكي قدره 1000 درهم يتم استرداده عند المغادرة وتأمين صحي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لإصدار إذن زيارة قصيرة للترفيه لسفرة واحدة 30 يوماً بكفالة مواطني مجلس التعاون الخليجي يجب إرفاق صور جواز سفر الكفيل والمكفول؛ بحيث لا تقل الصلاحية عن 6 شهور ودفع رسوم الطلب 100 درهم والإصدار 100 درهم، وفي حال كان الطلب لعدة سفرات تبلغ رسوم الطلب 100 درهم والإصدار 400 درهم.